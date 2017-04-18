Минобрнауки совместно с Минкомсвязи готовят рекомендации к визуальному ряду интернет-ресурсов, а также онлайн-игр для детей. Об этом со ссылкой на главу Минобрнауки Ольгу Васильеву сообщает ТАСС.



"Мы надеемся вместе с Минкомсвязи и Роскомнадзором разработать общими усилиями универсальную методику и, самое главное, выйти на рекомендации в части содержания визуальных характеристик интернет-ресурсов, а также всех онлайн-игр для детей от 0 до 12 лет", — сказала министр на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Читайте также: Милонов внес законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту