Итальянский постановщик Паоло Соррентино этим летом приступит к съемкам фильма Loro о бывшем премьер-министре Сильвио Берлускони. Эту роль сыграет актер Тони Сервилло, который уже снимался в картинах режиссера "Изумительный" и "Великая красота".

Как пишет "Кинопоиск", ожидается, что Соррентино покажет мир Сильвио Берлускони, но при этом его проект не станет разгромной критикой бывшего премьера.

Паоло Соррентино уже написал сценарий второго сезона сериала "Молодой папа", но съемки будут перенесены из-за начала работы над фильмом о Берлускони.

Отметим, что Соррентино пытался взяться за Loro осенью прошлого года, но в ноябре 2016-го, спустя два месяца после анонса проекта, заявил, что это слишком трудная история.