Фото: vk.com/barneos22
Ураганный ветер, который накрыл Алтайский край в понедельник, 17 апреля, уже обернулся поваленными деревьями, сорванными крышами и упавшими остановками.
О последствиях шквалистых порывов сообщают пользователи социальных сетей. Так, например, в районе пересечения улицы Воровского и бульвара 9 января в Барнауле сорвало крышу павильона.
В месте пересечения улицы Малахова и Павловского тракта, по свидетельствам очевидцев, сдуло остановку. Подобный инцидент случился на улице Телефонной.
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На перекрестке Чкалова и Геблера упало дерево. Также ветром валит деревья в Заринске.
А вот в районе Кытманово ветром и вовсе сдуло стелу.
Напомним, что в Алтайском крае на 17 и 18 апреля объявлено штормовое предупреждение. Спасатели призывают граждан соблюдать меры личной безопасности.
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