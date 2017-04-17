Фото: vestiturkey.com
Пользователь интернет-энциклопедии "Википедия" внес изменения в англоязычную версию статьи, в которой рассказывалось о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане. Пользователь сети охарактеризовал турецкого лидера как "диктатора", пишет РИА "Новости".
Someone corrected Erdogan's title on Wikipedia https://t.co/dC8RVyM5Sj pic.twitter.com/apuAoM3kS9— Don Caresh (@kwiallus) 17 апреля 2017 г.
Эти изменения появились в "Википедии" после того, как в стране прошел конституционный референдум. Спустя какое-то время это слово удалили, но много кто успел сделать скриншоты.
Напомним, в воскресенье, 16 апреля, в Турции прошел референдум о переходе с парламентской на президентскую форму правления.
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