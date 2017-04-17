Фото: vestiturkey.com

Пользователь интернет-энциклопедии "Википедия" внес изменения в англоязычную версию статьи, в которой рассказывалось о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане. Пользователь сети охарактеризовал турецкого лидера как "диктатора", пишет РИА "Новости".

Эти изменения появились в "Википедии" после того, как в стране прошел конституционный референдум. Спустя какое-то время это слово удалили, но много кто успел сделать скриншоты.

Напомним, в воскресенье, 16 апреля, ​ в Турции прошел референдум о переходе с парламентской на президентскую форму правления.