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Министр образования и науки России Ольга Васильева считает, что в школах нужно ввести урок, который будет учить школьников и педагогов основам кибербезопасности. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщается, глава Минобрнауки считает, что этим навыкам нужно обучать детей с раннего возраста. "И в стандартах начального образования, и чуть позже на уроках, прежде всего, информатики, обществознания, права, ОБЖ, во внеурочной деятельности, а также в рамках программы воспитания и социализации мы должны говорить школьникам об этой самой безопасности", — отметила Васильева.

Также министр подчеркнула, что большую роль в борьбе с угрозами в сети должны играть родители, потому что учащиеся больше времени находятся все же дома, а не в школе.