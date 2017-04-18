Физические упражнения полезны для зрения. Такой вывод сделали американские ученые из калифорнийского университета.

Они считают, что во время занятий спортом активизируется участок головного мозга, который отвечает за получение и обработку визуальной информации, а это благотворно отражается на функции глаз. Также физкультура способствует хорошему кровоснабжению мозга и глаз, защищает сетчатку от дегенерации.

Ученые рекомендуют улучшать зрение, занимаясь ходьбой, бегом трусцой, плаванием или ездой на велосипеде.