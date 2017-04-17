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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил относиться с уважением к прошедшему в Турции референдуму, сообщает ТАСС.

"Прошедший референдум — это абсолютно суверенное дело Турецкой Республики. Мы считаем, что все должны с уважением относиться к волеизъявлению турецкого народа. Наверное, к этому и сводится наш комментарий", — сказал представитель Кремля.

Отметим, что референдум в Турции прошел в воскресенье, 16 апреля. Жители этой страны голосовали за "президентские поправки". По предварительным данным, изменения, скорее всего, будут приняты. Если все же в Турции сменится форма правления с президентской на парламентскую, то полномочия главы государства значительно расширятся, а пост премьер-министра будет упразднен.