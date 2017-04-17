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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что будет прислушиваться и ориентироваться на слова президента США Дональда Трампа, а не на слова его советника, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

"Будем ориентироваться на то, что в очередной раз подтвердил президент Дональд Трамп, а не на слова его помощника. Президент подтвердил, что он хочет наладить отношения с РФ, и мы к этому тоже готовы", — сказал глава МИД.

Отметим, что ранее советник американского президента по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что настала пора "жестких дискуссий" между двумя странами. Также чиновник США отметил, что поддержка президента САР Башара Асада Москвой "сделала вечной" гражданскую войну в Сирии.

Эти заявления Сергей Лавров назвал "непартнерским подходом".