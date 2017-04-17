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Прибыль крупных и средних организаций, работающих на территории Алтайского края выросла в по итогам января — февраля 2017 года в 1,4 раза и составила более девяти млрд рублей. Такие данные приводит Алтайкрайстат.

Наибольшие темпы роста прибыли произошли на предприятиях, занимающихся промышленностью, в том числе в обрабатывающих производствах (в 1,8 раза), сельском хозяйстве (104,3%), в сфере транспортировки и хранения (в 4,6 раза), строительстве (в 1,7 раза), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (116,8%).

Что касается крупных и средних организаций Алтайского края, то здесь наибольший рост прибыли зафиксирован на предприятиях сельского хозяйства (доля прибыльных предприятий состамвила 92%), пищевой промышленности (87,5%), химического производства (85,7%).