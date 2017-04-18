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Алтайский край во вторник, 18 апреля, живет в режиме штормовой погоды – в регионе ожидается дождь с мокрым снегом и сильный ветер.
"На большей части территории дождь, в утренние часы в северных и предгорных районах с мокрым снегом", — сказано в прогнозе Гидрометцентра.
Днем по краю +5…+10 градусов, в южных районах до +15 градусов. Ветер юго-западный, 13-18 метров в секунду с порывами до 23 метров.
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В краевой столице временами дождь. Дневные температуры составят +7…+9 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
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