Фото: altai-krai.sledcom.ru

Обрушение кирпичной стены произошло 17 апреля в детском саду "Искринка" в селе Новичиха Алтайского края – в результате ЧП пострадали трое детей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что на детей упали элементы кирпичной стены, оставшейся от демонтированной веранды. Дети в этот момент находились на прогулке.

"В результате падения кирпичной кладки двое 4-летних воспитанников получили ушибы, еще один ребенок госпитализирован с переломом костей стопы. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, здоровью и жизни детей в настоящее время ничего не угрожает", — добавляют в СКР.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Расследованием занимается четвертый отдел по особо важным делам краевого СУСКа.

Правоохранители в рамках уголовного делопроизводства дадут оценку действиям тех, кто отвечает за безопасное пребывание детей на территории учреждения.



