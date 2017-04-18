Фото: avito.ru

Коттедж площадью 446 квадратных метров на участке 28,5 соток продают в барнаульском поселке Лебяжье за 24 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

Дом построен из силикатного кирпича с утеплителем и облицовкой. Железобетонные перекрытия. Фундамент — монолитная плита. Кровля сделана из металлочерепицы. Имеется система видеонаблюдения и охранная сигнализация.

В коттедже – холл, кухня, гостиная, каминная, ванная, гладильная, спальня, детская комната, игровая и гостевая. Всего в доме три санузла. Также есть две гардеробные. В холле, кухне и санузлах – теплый пол.

Также есть гараж площадью 80 квадратных метров. В доме выполнен высококачественный ремонт. На участке имеется баня площадью 60 "квадратов". Коттедж продается со всей мебелью.



