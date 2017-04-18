Фото: avito.ru
Коттедж площадью 446 квадратных метров на участке 28,5 соток продают в барнаульском поселке Лебяжье за 24 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.
Дом построен из силикатного кирпича с утеплителем и облицовкой. Железобетонные перекрытия. Фундамент — монолитная плита. Кровля сделана из металлочерепицы. Имеется система видеонаблюдения и охранная сигнализация.
В коттедже – холл, кухня, гостиная, каминная, ванная, гладильная, спальня, детская комната, игровая и гостевая. Всего в доме три санузла. Также есть две гардеробные. В холле, кухне и санузлах – теплый пол.
Также есть гараж площадью 80 квадратных метров. В доме выполнен высококачественный ремонт. На участке имеется баня площадью 60 "квадратов". Коттедж продается со всей мебелью.
Комментарии
телевизор перед окном зачем поставили?
07:11, Вы на ванну посмотрите
а что ванная? достаточная инсоляция))) и хозяева эксгибиционисты)))
Не жил тут никто похоже. Чё самим-то не пожилось? Плохая аура у здания, привидения замучали?
Скукота
телевизор перед окном зачем поставили? ----------------- Т.е. только это мешает? ЖК-телевизор - это что-то неподъемное, перестановке не подлежит?
Ванная хорошая, там даже душевая кабина есть. И вообще дом приличный, светлый, достаточно продуманный. Но! Отапливать такую махину в копеечку встаёт. Площади дома и участка предполагают большую семью, а это школы, садики, различные кружки и развлечения. Может я и ошибаюсь, но в Лебяжьем со всем этим не густо. Ну и цена впечатляет, нет таких денег у большей части населения.