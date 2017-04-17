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Бывшая глава аппарата Алтайского краевого Заксобрания Людмила Шевчук подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В правоохранительном ведомстве уточняют, что расследованием занимается отдел по особо важным делам. Решение об уголовном преследовании Шевчук было принято после того, как в СКР из краевого управления ФСБ поступили материалы, говорящие о противоправной деятельности бывшей руководительницы аппарата АКЗС.

Версия следствия сводится к тому, что в период с 2013 по 2015 год Людмила Шевчук, желая похитить деньги из фонда оплаты труда работников, организовала незаконное и необоснованное начисление, а также выплату премий нескольким подчиненным.

В СКР уточняют, что речь идет о сумме более 160 тысяч рублей. "При этом она сообщила заведомо ложные сведения о необходимости использования денег на оплату представительских расходов собрания. Получив денежные средства, Шевчук распорядилась ими по собственному усмотрению", — указывают в Следственном комитете.

В итоге парламенту региона был причинен ущерб. Расследование продолжается. Напомним, что госпожа Шевчук покинула пост в АКЗС в начале текущего года.