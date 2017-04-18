Одного из организаторов теракта в петербургском метро задержали в Одинцовском районе Подмосковья, сообщают РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Им оказался выходец из Центральной Азии Аброр Азимов. При задержании у него изъяли боевой пистолет.

Отмечается, что именно этот человек готовил террориста-смертника Акбарджона Джалилова. Ему перед самым взрывом сделал свой последний звонок Джалилов.

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Как ранее сообщал портал Amic.ru, перед этим в Санкт-Петербурге задержали шестерых предполагаемых пособников Джалилова. Еще двоих подозреваемых задержали в Москве. Во время обыска у них нашли взрывное устройство, идентичное обезвреженному на станции "Площадь Восстания".

Напомним, во время теракта между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро погибли 15 человек, включая террориста. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить. По предварительным данным, исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.