Вторник, 18 Апрель, 09:54

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,25
€ 59,84
Brent
$ 51,5
9°
Обь
485см +42

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт-2017 Паводок на Алтае – 2017 Пасха-2017
Новости

Пугает ли барнаульских туристов перспектива запрета отдыха в Турции?

, ИА "Амител"
Могут ли сложности в отношениях между Россией и Турцией оттолкнуть туристов от отдыха на турецком побережье?

Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму о возможном приостановлении чартерных рейсов в Турцию. Причина — сложная внутриполитическая ситуация в стране.

Туристы, которые уже купили путевки в Турцию, задаются вопросом, смогут ли они улететь в отпуск на турецкое побережье.

Спрос на Турцию у барнаульцев достаточно высок. По словам экспертов, сегодня не менее 25% от общего числа туристов берет на себя именно эта страна.

"Акция раннего бронирования показала неплохую загрузку по сентябрь включительно. Многие, кто определился с летним отдыхом, остановились на Турции. Поэтому людей волнует ситуация, но сейчас рано делать какие-то выводы и предпринимать шаги. Сейчас мы просто следим за ситуацией", — рассказала порталу Amic.ru вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Наталья Гордеева.

Собеседница отметила, что риск сокращения авиасообщения между странами минимален. Более того, эта телеграмма носит скорее предупредительный характер для турецкой стороны.

Сегодня жители Алтайского края приостановили активность с выбором путевок.

При этом специалисты уверены, что ситуация 2015 года, когда запретили чартерные перевозки, не повторится. Запрет ввели после того, как на границе Сирии и Турции турецкими ВВС был сбит российский бомбардировщик. Отношения между двумя странами нормализовались в 2016 году, и рейсы из России на курорты Турции были возобновлены.

Добавим, что телеграмма от Росавиации не имеет юридической силы.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

18.04.2017 09:28
гость

Да ну, зачем нам Турция, лучше загаженный крым с его "обслугой", проживанием в сарайке и жрачкой непонятного изготовления, по ресторанным ценам

0  0
18.04.2017 09:34
- гость -

<Смертельный испуг>

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
09:54
Волонтеры разыскивают пропавшего 79-летнего жителя Алтайского края 0
09:42
Ученики барнаульской художественной школы нарисуют портреты ветеранов ВОВ 0
09:33
Зима вернулась: снег укутал трассу Алтай-Кузбасс. Фото 0
09:24
Идею разрешить байкерам ездить между рядами назвали разумной в Госдуме 10
09:14
ДТП с участием КамАЗа поставило объездную дорогу в Барнауле в пробку. Фото 0
09:06
Пугает ли барнаульских туристов перспектива запрета отдыха в Турции? 2
09:00
Всем по комнате: каждой барнаульской семье добавят "квадратных метров" 16
08:56
КНДР обвинила Соединенные Штаты в провоцировании ядерной войны 1
08:39
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 18 апреля 0
08:19
Эксперты посчитали потери России из-за "помидорной войны" с Турцией 0
08:00
Барнаульцам предлагают окунуться в атмосферу ретро 5
07:55
Что такое единый полис автострахования и когда их начнут выдавать в России? 4
07:34
Более 135 тысяч человек пройдут в "Бессмертном полку" в Алтайском крае 30
07:03
Коттедж с каминной и теплыми полами продают в Барнауле за 24 млн руб. Фото 11
06:37
Сооснователь Apple рассказал, что ждет людей в 2075 году 4
06:01
Страшно смотреть: разрушающиеся фасады домов с центральных улиц Барнаула 12
05:06
Под знаком шторма: ураганный ветер и снег ждут Алтайский край 18 апреля 0
04:12
Займись спортом: физические нагрузки помогают улучшить зрение 1
02:03
Второй сезон "Молодого папы" перенесли из-за фильма про Берлускони 0
01:11
Группа Lumen презентует в Барнауле новый альбом "Хроника бешеных дней" 0
00:29
Сотрудники ФСБ задержали организатора теракта в петербургском метро 2
00:09
Чиновники разработают рекомендации для онлайн-игр для детей 1
23:05
Лавров заявил, что будет доверять словам Трампа, а не его помощника 1
22:05
Песков призвал с уважением относиться к выбору турецкого народа 1
21:11
Бывшую главу аппарата АКЗС Людмилу Шевчук заподозрили в мошенничестве 10
21:07
Уроки по основам кибербезопасности планируют ввести в школах России 0
20:21
Трое детей пострадали в результате обрушения стены в детсаду на Алтае 2
20:05
Президента Турции Эрдогана в "Википедии" охарактеризовали как "диктатора" 0
19:48
Прокуратура проверит информацию СМИ о похищениях геев в Чечне 4
19:26
Подросток в Алтайском крае совершил несколько краж и убил человека 0
19:18
Прибыль алтайских организаций выросла в 1,4 раза 1
19:08
Коротко о главном: доходы депутатов, ураган и поздний День города
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 17 апреля
18:50
Жена и сын Дональда Трампа летом переедут в Белый дом 0
18:33
Житель Змеиногорска почти на девять лет сел в тюрьму за убийство жены 0
18:22
Александр Карлин поручил восстановить пострадавшую от пожара школу 0
18:06
Эксперты решили, что образ Николая II в "Матильде" оскорбляет верующих 8
18:06
Сорванные крыши и падающие деревья: Алтайский край во власти урагана. Фото 0
17:51
Рабочий погиб на стройке многоэтажки в Славгороде 0
17:32
Первый сибирский курортно-аграрный кластер появится в Белокурихе 0
17:21
Десять лет тюрьмы получила рубцовчанка за "помощь" знакомой в поиске юриста 3
17:12
Путин отправил в отставку свердловского губернатора-"двоечника" 7
17:05
Четверо детей пострадали при пожаре в московском храме 0
16:51
День города в Барнауле перенесут на конец сентября из-за выборов 14
16:34
Минобороны предложило прогуляться по военной базе "Арктический трилистник" 1
16:23
Войну между РФ и США считают возможной треть россиян — опрос 8
16:14
Алтайские силовики проведут учения в Алейском районе с 18 по 20 апреля 3
16:04
Вице-президент США готов добиваться мира в КНДР с помощью силы 6
15:52
Алей, Катунь, Бия – почти все реки в Алтайском крае вскрылись ото льда 0
15:34
Чрезвычайные ситуации возможны на Алтае из-за шквалистого ветра — МЧС 1
15:23
Советник Трампа обвинил Россию в подрывной деятельности в Европе 8

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.