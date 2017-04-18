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Политика Вашингтона приводит к возрастанию опасности возникновения ядерной войны. Такое заявление в понедельник, 17 апреля, сделал заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рён, передает "Интерфакс".

По его словам, нестабильность на Земле, а также опасность ядерной войны растет из-за "безрассудных действий США с увеличением и модернизацией ядерных сил".

При этом дипломат подчеркнул, что ядерный потенциал Северной Кореи направлен на защиту своей безопасности и суверенитета.

Ранее в тот же день американский вице-президент Майк Пенс прибыл на военную базу США, которая находится близ демилитаризованной зоны между Южной Кореей и КНДР. Он заявил о завершении "эры стратегического терпения" в отношении Пхеньяна. По его словам, Штаты будут добиваться мирного разрешения северокорейской ядерной проблемы, при этом они готовы применить любые средства для обеспечения безопасности своих союзников в Южной Корее.