Ученики одной из художественных школ Барнаула присоединились к благотворительному марафону "Спасибо за победу", который организовала Медиагруппа "FM-Продакшн". Дети нарисуют портреты ветеранов Великой Отечественной войны.
Над созданием картин трудятся ученики в возрасте от пяти до десяти лет. Дети рисуют портреты по фотографиям. Кроме того, юные художники создают зарисовки о том, как они видят войну. Накануне празднования 9 мая портреты будут вручены ветеранам.
"Главная цель — сохранить память о трагических событиях Великой Отечественной войны. Сегодня наши маленькие ученики стараются передать ее через творчество и изобразительное искусство", – отметил руководитель школы Евгений Допиро.
Накануне празднования памятной даты, в первых числах мая все работы будут выложены в официальных группах благотворительного марафона в соцсетях.
Присоединяйтесь к марафону "Спасибо за победу" в соцсетях: "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники", Instagram.
Комментарии
Лицемерный патриотизм по всей стране. Никому не нужны эти парады, рисование портретов, провозки по площадям техники, когда нет поддержки ветеранов и уже не будет.
18.04.2017 10:05 - гость - Лицемерный патриотизм по всей стране. Никому не нужны эти парады, рисование портретов, провозки по площадям техники, когда нет поддержки ветеранов и уже не будет. ------------ У нас бабушка 1918 г.р., ветеран войны (медсестрой была во время ВОВ). Так вполне поддержка есть, и пенсия большая, и льготы, и т.д.