Ученики одной из художественных школ Барнаула присоединились к благотворительному марафону "Спасибо за победу", который организовала Медиагруппа "FM-Продакшн". Дети нарисуют портреты ветеранов Великой Отечественной войны.

Над созданием картин трудятся ученики в возрасте от пяти до десяти лет. Дети рисуют портреты по фотографиям. Кроме того, юные художники создают зарисовки о том, как они видят войну. Накануне празднования 9 мая портреты будут вручены ветеранам.

"Главная цель — сохранить память о трагических событиях Великой Отечественной войны. Сегодня наши маленькие ученики стараются передать ее через творчество и изобразительное искусство", – отметил руководитель школы Евгений Допиро.

Накануне празднования памятной даты, в первых числах мая все работы будут выложены в официальных группах благотворительного марафона в соцсетях.

Присоединяйтесь к марафону "Спасибо за победу" в соцсетях: "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники", Instagram.