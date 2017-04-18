Фото: надэм.рф
Предложение о преимуществах для мотоциклистов на дорогах назвали разумным в Государственной думе. Данный вопрос ранее поручил проработать первый вице-премьер Игорь Шувалов, пишет "Интерфакс".
Ранее СМИ сообщили, что байкеры могут получить дополнительные преимущества на дорогах перед водителями авто. Им хотят разрешить двигаться между рядами, а также выделить для мотоциклистов отдельную стоп-линию на перекрестках.
Первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков уточнил, что в данный момент разговор идет о проведении эксперимента, а не о принятом решении об изменении ПДД. Поэтому, подчеркивает он, нужно подождать до конца эксперимента. При этом Лысаков назвал предложение разумным.
"В принципе, учитывая, что количество людей, которые покупают мотоциклы, увеличивается, а у нас есть правовая неопределенность, то это было бы разумным. Желательно внести ясность и регламентировать отношения между теми, кто передвигается на двух колесах, и теми, кто на четырех... Здесь ничего страшного нет, и мы могли бы разрешить байкерам движение в междурядье", — приводит его слова ТАСС.
В данный момент в правилах дорожного движения нет ни прямых запретов езды между рядами, ни прямых разрешений.
По мнению Лысакова, логично, что мешающих байкеру двигаться, если он не создает опасности на дороге, надо наказывать в административном порядке.
Агентство напоминает, что ранее представитель Минтранса подтвердил проработку соответствующего поручения. Отмечалось, что в качестве эксперимента на улицах появится дополнительная стоп-линия.
Комментарии
Решили резко сократить их поголовие?
Теперь байкерам можно ВСЁ. Залдостанов-Хирург лучший друг путина
Вынужден признать, прав был Познер
если безумцы что то называют разумным, то от этого надо срочно отказываться
Предложение о преимуществах для мотоциклистов на дорогах
а синие ведерки им на шлемы не прилепить?
очередная перемога идиотов
Статистика по смертельным ДТП упала? Нужно приподнять?
Бред... Без закона страшно передвигаться. А что будет, когда этот "шедевр" разрешат?
в настоящее время отношусь к Путину индифферентно. но если он разгонит этот бешеный принтер, то поставлю свечу в церкви за его здравие...
Заднеприводное преимущество. В кабмине поддержали инициативу о введении преимуществ для мотоциклистов Да, конечно - это то, о чём все подумали. Меньшинство получает преимущество. И никаких "но!". Именно меньшинство, да ещё с подвижной психикой, другими взглядами на жизнь и поведенческими особенностями. Первое отделение балета одобрено всеми, в финале - ничего неожиданного. Мужички, которые даже ребёнка не имеют возможности перевезти. Кабмин знает ЧТО делает (c)