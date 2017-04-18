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Предложение о преимуществах для мотоциклистов на дорогах назвали разумным в Государственной думе. Данный вопрос ранее поручил проработать первый вице-премьер Игорь Шувалов, пишет "Интерфакс".

Ранее СМИ сообщили, что байкеры могут получить дополнительные преимущества на дорогах перед водителями авто. Им хотят разрешить двигаться между рядами, а также выделить для мотоциклистов отдельную стоп-линию на перекрестках.

Первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков уточнил, что в данный момент разговор идет о проведении эксперимента, а не о принятом решении об изменении ПДД. Поэтому, подчеркивает он, нужно подождать до конца эксперимента. При этом Лысаков назвал предложение разумным.

"В принципе, учитывая, что количество людей, которые покупают мотоциклы, увеличивается, а у нас есть правовая неопределенность, то это было бы разумным. Желательно внести ясность и регламентировать отношения между теми, кто передвигается на двух колесах, и теми, кто на четырех... Здесь ничего страшного нет, и мы могли бы разрешить байкерам движение в междурядье", — приводит его слова ТАСС.

В данный момент в правилах дорожного движения нет ни прямых запретов езды между рядами, ни прямых разрешений.

По мнению Лысакова, логично, что мешающих байкеру двигаться, если он не создает опасности на дороге, надо наказывать в административном порядке.

Агентство напоминает, что ранее представитель Минтранса подтвердил проработку соответствующего поручения. Отмечалось, что в качестве эксперимента на улицах появится дополнительная стоп-линия.