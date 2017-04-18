Фото: lizaalert.org

Волонтеры ведут поиски пропавшего 79-летнего жителя Змеиногорска Варлена Сергеева, соответствующее сообщение появилось в группе "Лиза Алерт — Алтайский край" в социальных сетях.

Уточняется, что мужчина ушел из дома 15 апреля текущего года, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Рост пропавшего – 164 сантиметра, у него худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Мужчина был одет в черно-серую вязаную шапку, темно-серую водолазку, камуфляжные штаны и черные чуни.

Особыми приметами Сергеева являются густые седые брови, а также то, что он сутулится.

В сообщении подчеркивается, что пенсионер дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.