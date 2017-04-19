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Личный бассейн на своём участке доступен каждому

, ИА "Амител"
Специалисты рассказали о доступных видах бассейнов для приусадебных участков

Красивый отдых на собственном приусадебном участке с голубым бассейном, от которого приятно веет прохладой, с шезлонгами, на которых так приятно принимать солнечные ванны — подобные картины мы привыкли видеть в кино и на страницах дорогих журналов.

Теперь это стало доступно каждому.

Компания "Атлантика" вот уже 15 лет помогает воплощать мечты в реальность. За это время было реализовано более 200 проектов: как сложных спортивных сооружений, так и решений для частных домовладений. Среди клиентов — спортивные комплексы, крупнейшие туристические базы, санатории, аквапарки.

Для частных коттеджей и дач в "Атлантике" готовы предложить массу различных вариантов. Например, легко монтируемые каркасные бассейны, которые можно установить самостоятельно, без профессиональной помощи и в кратчайшие сроки. Они имеют сборно-разборную конструкцию, состоящую из стального каркаса и прочного внутреннего покрытия из ПВХ. Для размещения такого бассейна на участке не нужно рыть котлован, ведь установить его можно на любой ровной поверхности.

Стандартные конфигурации имеют форму овала или прямоугольника, но инженеры компании "Атлантика" всегда готовы спроектировать бассейн по индивидуальному дизайну. Облицовка может быть оформлена декоративными панелями, мозаикой или плиткой. Такой бассейн станет настоящим украшением приусадебного участка и прекрасно впишется в ландшафтный дизайн.

Отдельной специализацией компании являются монолитные бассейны. На счету "Атлантики" большие плавательные сооружения в спортивных комплексах и аквапарках. Работы над такими сложными объектами ведутся высококвалифицированными специалистами по современным технологиям с соблюдением всех требований ГОСТов и СНиПов.

В "Атлантике" могут предложить стационарные бассейны любого размера, формы и дизайна. Специалисты компании всегда готовы проконсультировать и посоветовать оптимальное решение. На сайте вы можете посмотреть уже реализованные объекты компании.

Всё необходимое для поддержания бассейна в идеальном состоянии можно приобрести в интернет-магазине. А чтобы вода в нём оставалась чистой и безопасной для здоровья, понадобится профессиональная химия для бассейнов.

В честь 15-летия компании до 15 мая на все товары и услуги предоставляется скидка до 15%.

На все вопросы ответят специалисты в Барнауле: 8 (3852) 271-771, 693-293
Или по бесплатному номеру по всей России: 8 800-200-2506
Компания "Атлантика": г. Барнаул, пр-т Калинина, 30/7, 2 этаж

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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