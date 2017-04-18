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"Победа" уволит сотрудника, не пустившего на рейс ребенка-инвалида

, ИА "Амител"
В компании подчеркнули, что сотрудник должен был сделать все, чтобы обеспечить вылет пассажиру с ребенком

Фото: geo-review.com

Руководство компании "Победа" вечером в понедельник, 17 апреля, решило уволить сотрудника, отвечавшего за организацию рабочего процесса, во время которого произошел инцидент с отказом в допуске на рейс "Москва — Екатеринбург" пассажирке с ребенком-инвалидом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение на сайте авиакомпании.

"В связи с этим руководство авиакомпании "Победа" приняло решение уволить руководителя группы по наземному обеспечению за некомпетентность в организации рабочего процесса в аэропорту Внуково", — цитирует агентство сообщение.

Руководство лоукостера подчеркивает, что оно "поддерживает создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями". Также оно отмечает, что сотрудник был обязан сделать все возможное для обеспечения вылета пассажира с ребенком-инвалидом рейсом DP407 15 апреля.

Уточняется, что "Победа" проводит служебное расследование ситуации. По предварительным данным, пассажир с двухлетним ребенком, который страдает детским церебральным параличом, прибыла на стойку регистрации всего лишь за две минуты до закрытия регистрации, поэтому наземная служба не могла доставить маломобильного пассажира так, чтобы не задерживать рейс. Отмечается, что пассажиру предложили альтернативный рейс другой авиакомпании из аэропорта Шереметьево со специальным комфортным трансфером из Внуково.

ТАСС добавляет, что проверку информации об отказе в допуске на рейс также ведет Росавиация. По данным ведомства, сотрудник лоукостера отказал матери и ее ребенку в регистрации на рейс, объяснив отказ якобы произошедшим "сбоем в программе по списку пассажиров", пишет агентство.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.04.2017 10:25
- гость -

победа заботится о пассажирах? не верю скорее всего уволили таким образом неугодного сотрудника без выплаты компенсации

0  0
18.04.2017 10:26
bservice

"прибыла на стойку регистрации за две минуты до закрытия регистрации, " Обычно это почти час до вылета, окончание регистрации. Нет инструкции, нет и работы.

0  0
18.04.2017 10:27
- гость -

раз убрали старую версию сайта, уберите уже глюк в новой версии, когда переводы на новую строку исчезают <ВК> текст получается слитным

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