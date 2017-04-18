Фото: vyatka.ru
Нетрезвый пациент избил врача-реаниматолога Староалейской районной больницы в Третьяковском районе Алтайского края, сообщил порталу Amic.ru источник.
По имеющимся данным, инцидент случился накануне, 17 апреля, когда медик находился на работе.
Пострадавшему, как сообщил источник нашего портала, причинена черепно-мозговая травма и другие множественные повреждения. Медик был госпитализирован в хирургическое отделение.
В ГУ МВД по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что проверяют эту информацию.
Наша редакция следит за развитием ситуации.
Комментарии
да усыпили б его и все там!!пациента такого
может за дело настучал
на картинке не наша больница
И пьяный пациент и избитый врач явно не наши.
18.04.2017 10:44 гость
амик честно подписал vyatka.ru
Ну нет у амика каталога фотографий для Алтайского края. За столько лет работы могли бы конечно набрать. Но видимо не надо.
Избитого врача и пьяного пациента тоже должны были заранее сфотографировать для каталога?