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Компания "Жилищная инициатива" отмечает свое 19-летие

, ИА "Амител"
В это время компания успела стать одним из лидеров на рынке недвижимости Барнаула

В 2017 году "Жилищной инициативе" исполняется 19 лет. За этот срок компания сумела завоевать рынок недвижимости Алтайского края и стать одним из лидеров среди строительных предприятий.

С чего все начиналось

История "Жилищной инициативы" началась в апреле 1998 года. Именно этой весной генеральный директор Юрий Гатилов основал компанию, которая изначально занималась точечной застройкой. Первым зданием стал Пенсионный фонд. Затем были построены дома на Папанинцев, 122, Молодежная, 41, Попова, 113.

На фото: Дом на ул. Молодежная, 41

В 2004 году у "Жилищной инициативы" началась новая эра – комплексной квартальной застройки, по которой барнаульцы узнают компанию. "Мизюлинская роща", "Квартал 2000", "Невский" .

На фото: "Мизюлинская роща" Снова в центре!

Сегодня "Жилищная инициатива" снова начала строить в центре Барнаула. В прошлом году был сдан жилой дом по адресу ул. Крупской, 86 – здесь на первом этаже расположился отдел продаж компании.

На фото: Отдел продаж "Жилищной инициативы" на ул. Крупской, 86

На фото: Отдел продаж "Жилищной инициативы" на ул. Крупской, 86

Сейчас возводится новый микрорайон "Димитровские горки". Идет строительство дома первой очереди – ул. Димитрова, 130. В шаговой доступности от будущего жилого квартала – вся инфраструктура и социальные объекты делового и культурного центра краевой столицы.

На фото: "Димитровские горки"

"Димитровские горки" отличаются особым комфортом: классические планировки, благоустроенная территория и потрясающие видовые характеристики квартир. Плюс ко всему этому компания построила удобную подземную парковку, которую по достоинству оценят автовладельцы и жильцы нового микрорайона.

В нынешних условиях конкуренции застройщики, помимо квадратных метров, строят для своих жильцов дороги, сопутствующую инфраструктуру, предлагают отделку "под ключ".

На фото: Шоу-рум "Жилищной инициативы"

"Жилищная инициатива" так делала всегда. Каждый микрорайон компании может похвастаться образцовым благоустройством территории, качественным жильем с чистовой отделкой, наличием коммерческих площадей и современных социальных объектов – школ и детских садов, большими детскими и спортивными площадками. А еще строительная компания регулярно проводит различные праздники в своих кварталах.

На фото: Праздник весны в "Невском"

За 19 лет "Жилищная инициатива" построила почти 900 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году был поставлен очередной рекорд – в эксплуатацию было введено порядка 160 тысяч "квадратов". В 2017 году компания планирует сдать 95 тысяч.

Новый микрорайон "Димитровские горки" отличается особым комфортом: классические планировки, благоустроенная территория и потрясающие видовые характеристики квартир. Плюс ко всему этому "Жилищная инициатива" построила удобную подземную парковку, которую по достоинству оценят автовладельцы и жильцы нового микрорайона.

"Жилищная инициатива" намерена дальше покорять строительные вершины, предлагая тысячам барнаульцев комфортное жилье, а вместе с ним и новое качество жизни. 

Узнать подробности можно по ссылке

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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