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Жительницу американского городка Тейлорсвилл (штат Юта), которую подозревают в ограблении шести банков в минувшие выходные, арестовали полицейские. 40-летняя Наннетт Луиза Перкинс обрела известность, поскольку шла на преступление в пижамных штанах, пишет ТАСС.

По словам лейтенанта Управления полиции города Солт-Лейк Брайана Лорке, женщину задержали "у себя дома", при этом она не оказала сопротивления. Правоохранители "действовали по наводке", уточняет полицейский. Вскоре преступница предстанет перед судом по обвинению в многочисленных грабежах.

Органы правопорядка отметили, что преступления Перкинс совершила в городах Уэст-Вэлли, Солт-Лейк, Холладей и Сэнди. При этом пять из шести ограблений были совершены в течение всего двух часов в минувшую субботу, 15 апреля. Перкинс действовала по одной схеме — протягивала кассиру в окошко записку с требованием выдать деньги, после чего скрывалась с добычей. В полиции не уточняют, как много денег злоумышленница присвоила таким образом.

Подчеркивается, что во время налетов американка даже не пыталась скрыть свое лицо: она была одета в майку и пижамные штаны, а черные волосы собирала в пучок, перехваченный банданой. Данных о том, было ли при Перкинс оружие, нет.

Согласно данным полицейских, женщина ранее уже не раз нарушала закон. Так, в 2012-13 годах ее судили за мошенничество и воровство кредиток, агрессивное поведение и проникновение на частную собственность.