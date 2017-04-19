На Острове сокровищ, в который превратится 21 апреля Алтайская краевая библиотека, идут последние приготовления: аборигены репетируют приветственные ритуалы, пираты примеряют новые треуголки, заполняется грот книжных древностей, набирает силу водопад рифм, горные драконы уже на пути к своему плато. Привидение горного инженера уже расставило западни: в своем хранилище оно устроит небывалый квест для самых смелых и любознательных. А вот что будет с теми, кто не справится с его задачками, – не беремся и представлять. Начищены до блеска золотые метки: они в виде электронных читательских билетов с уникальным дизайном достанутся тем, кто запишется в этот вечер в Шишковку, и самый удачливый из них выиграет билеты в театр.

Достойно встретить гостей аборигенам помогают более 30 партнеров, которые приготовили мастер-классы, выступления и сюрпризы. Например, уже все готово на Бисерном пляже, в Ивовой протоке и в Пещере петроглифов. Натягивает флаг "Мосигра", которая проведет турнир Веселого Роджера, DJ Costa уже ждет всех в месте силы на свой зажигательный Vinyl Set (дискотека под виниловые хиты всех времен и народов ждет посетителей), эфир Пиратского радио готовится задрожать под "Горизонталь", "Волны" и Saddenwe. "Барнаульский пивоваренный завод" уже наполнил источники жизни.

"Каждый год акция "Библионочь" в Барнауле становится событием краевого масштаба. В прошлом году в библиотеке успешно работал наш "Библиобар", где начитанные посетители могли попробовать наши прохладительные напитки в обмен на лучшую "валюту" – знания. И уже традиционно мы поддержали акцию в этом году: на площадках "Источник жизни" посетители смогут получить прохладительные напитки БПЗ, мастерски прочитав скороговорку или ответив на вопросы о литературных произведениях", — рассказал директор по стратегическому развитию предприятия Александр Локтев.

На фото: Александр Локтев

Провести "Библионочь" на Острове сокровищ – это, пожалуй, самая удачная идея для пятницы, 21 апреля. Зрелищное начало в компании с драконами в 18.00, фееричный финал от New Zero в 22.00.