Деревянные евроокна — отличное решение как для частных, так и для многоквартирных домов. Кроме того, что такие окна органично вписываются в экстерьер и интерьер, они поддерживают естественный, живой микроклимат в помещении. Деревянные евроокна "дышат", позволяя воздуху циркулировать, хорошо сохраняют тепло и обладают отличной шумоизоляцией.

Специалисты лесной холдинговой компании "Алтайлес" изготавливают деревянные окна любой конфигурации и размера: стандартные прямоугольные, квадратные, арочные, трапецеидальные, для мансард, витражей и "французских окон". Для их производства используется высококачественная древесина. Поэтому окна на 100% натуральные и экологически чистые.

Окна в России традиционно производили из дерева. Современные технологии позволяют ускорить этот процесс, приблизив к совершенству их эстетические и практические функции.

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