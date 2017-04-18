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СК начал проверку данных об избиении врача в алтайской больнице

, ИА "Амител"
По имеющейся информации, жизни и здоровью пострадавшего медика сейчас ничего не угрожает

Фото: komtv.org

Доследственная проверка инициирована в связи с появлением сообщений об избиении пациентом врача Староалейской центральной районной больницы в Алтайском крае.

В региональном управлении СКР добавляют, что, по имеющимся данным, в приемный покой ЦРБ обратился мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

"В ходе оказания ему медицинской помощи он применил физическую силу к врачу-анестезиологу, нанеся ему удары в области лица. В настоящее время жизни и здоровью медицинского работника ничего не угрожает", — отмечают в правоохранительном ведомстве.

Следователи намерены выяснить все обстоятельства случившегося и дать процессуальную оценку действиям мужчины, который избил врача.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.04.2017 11:17
гость

То есть как не угрожает? доктору причинена черепно-мозговая травма и другие множественные повреждения. Сейчас он госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы.

Инцидент произошел 17 апреля. Как уточнила заместитель главного врача по медицинской части Ольга Козина, нападавший не находился на госпитализации в больнице. Однако врач анестезиолог-реаниматолог во время нападения был при исполнении служебных обязанностей. Г-жа Козина не стала раскрывать подробности, указав, что для этого нужна санкция вышестоящего начальства.

0  0
18.04.2017 11:17
гость

0  0
18.04.2017 11:18
гость

Поняяяятно, из сауны привезли, значит, один из местных князьков-бизнесменов или чиновник трёхсантиметровый. Они любят себя королями чувствовать. Вот и покрывают, Козиной до того страшно назвать фамилию, аж санкция нужна для этого. Будут ужами виться, чтобы замять и не посадить эту пьяную мразь, ещё унижаться перед ним будут и прощения просить. Доктору выздоровления и сил не пойти на поводу "защитников" мрази. Пусть тварь сидит за нанесение тяжких телесных.

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18.04.2017 11:21
- гость -

анастезиолог или реаниматолог??или анастез-реаниматолог??

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