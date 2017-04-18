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Доследственная проверка инициирована в связи с появлением сообщений об избиении пациентом врача Староалейской центральной районной больницы в Алтайском крае.
В региональном управлении СКР добавляют, что, по имеющимся данным, в приемный покой ЦРБ обратился мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
"В ходе оказания ему медицинской помощи он применил физическую силу к врачу-анестезиологу, нанеся ему удары в области лица. В настоящее время жизни и здоровью медицинского работника ничего не угрожает", — отмечают в правоохранительном ведомстве.
Следователи намерены выяснить все обстоятельства случившегося и дать процессуальную оценку действиям мужчины, который избил врача.
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То есть как не угрожает? доктору причинена черепно-мозговая травма и другие множественные повреждения. Сейчас он госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы.
Инцидент произошел 17 апреля. Как уточнила заместитель главного врача по медицинской части Ольга Козина, нападавший не находился на госпитализации в больнице. Однако врач анестезиолог-реаниматолог во время нападения был при исполнении служебных обязанностей. Г-жа Козина не стала раскрывать подробности, указав, что для этого нужна санкция вышестоящего начальства.
Поняяяятно, из сауны привезли, значит, один из местных князьков-бизнесменов или чиновник трёхсантиметровый. Они любят себя королями чувствовать. Вот и покрывают, Козиной до того страшно назвать фамилию, аж санкция нужна для этого. Будут ужами виться, чтобы замять и не посадить эту пьяную мразь, ещё унижаться перед ним будут и прощения просить. Доктору выздоровления и сил не пойти на поводу "защитников" мрази. Пусть тварь сидит за нанесение тяжких телесных.
анастезиолог или реаниматолог??или анастез-реаниматолог??