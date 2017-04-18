Фото: komtv.org

Доследственная проверка инициирована в связи с появлением сообщений об избиении пациентом врача Староалейской центральной районной больницы в Алтайском крае.

В региональном управлении СКР добавляют, что, по имеющимся данным, в приемный покой ЦРБ обратился мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

"В ходе оказания ему медицинской помощи он применил физическую силу к врачу-анестезиологу, нанеся ему удары в области лица. В настоящее время жизни и здоровью медицинского работника ничего не угрожает", — отмечают в правоохранительном ведомстве.

Следователи намерены выяснить все обстоятельства случившегося и дать процессуальную оценку действиям мужчины, который избил врача.