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Сотрудники ФСБ задержали накануне в Московской области подозреваемого в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. При этом ЦОС ФСБ распространило оперативное видео, пишет "Российская газета".

На опубликованных кадрах видно, как несколько сотрудников задерживают мужчину — выходца из Центрально-азиатского региона, гражданина РФ Аброра Азимова — рядом с железнодорожными путями.

В ответ на вопрос сотрудника ФСБ, догадывается ли он о причине своего задержания, предполагаемый организатор теракта ответил: "Да". Также в ролике видно, что при задержании у него изъяли заряженный боевой пистолет, мобильный телефон, коробку от него и зарядное устройство.

В спецслужбе подчеркнули, что задержанный подготовил террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Азимова после ареста доставили в СКР.

Напомним, 3 апреля произошел взрыв между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" в петербургском метро. Жертвами теракта стали 15 человек, в том числе террорист. Позже на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить. По предварительным данным, исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Джалилов.