Фото: xak-lab.ru
Полиция в Бийске задержала молодого человека, подозреваемого в снятии с карты женщины 36 тысяч рублей.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию обратилась 35-летняя бийчанка. Она рассказала, что накануне происшествия познакомилась в баре с молодым человеком, которого позже пригласила к себе домой. Его она и заподозрила в краже.
Правоохранители по скудному словесному портрету установили личность злоумышленника и задержали подозреваемого, которым оказался 20-летний горожанин.
"Он сознался, что подсмотрел пин-код карты, когда его новая знакомая рассчитывалась в магазине за спиртное, а затем незаметно выкрал карту. Получив доступ к электронному кошельку, подозреваемый снял указанную сумму и всю свою незаконную добычу потратил на сауну", — констатируют в полиции.
Парень написал явку с повинной. В ближайшее время полицейские примут по данному факту правовое решение.
Комментарии
"20-летний житель наукограда", 35-летняя бийчанка. Увы молодежь нынче дорога. Главное погуляла и бабло теперь вернет. Молодца
женится ему теперь на ней надо