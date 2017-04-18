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Полиция в Бийске задержала молодого человека, подозреваемого в снятии с карты женщины 36 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию обратилась 35-летняя бийчанка. Она рассказала, что накануне происшествия познакомилась в баре с молодым человеком, которого позже пригласила к себе домой. Его она и заподозрила в краже.

Правоохранители по скудному словесному портрету установили личность злоумышленника и задержали подозреваемого, которым оказался 20-летний горожанин.

"Он сознался, что подсмотрел пин-код карты, когда его новая знакомая рассчитывалась в магазине за спиртное, а затем незаметно выкрал карту. Получив доступ к электронному кошельку, подозреваемый снял указанную сумму и всю свою незаконную добычу потратил на сауну", — констатируют в полиции.

Парень написал явку с повинной. В ближайшее время полицейские примут по данному факту правовое решение.