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23-летнего жителя Бердска Ивана Епачинцева признали виновным в экстремизме. Об этом сообщают "Новосибирские новости" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по области.

По данным ведомства, молодой человек с августа 2015 по май 2016 года публиковал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" аудио и видео экстремистского характера. При этом с июля по ноябрь минувшего года Епачинцев оставлял на страницах других пользователей экстремистские комментарии, добавили следователи.

Молодой человек признал свою вину, его дело было рассмотрено в особом порядке.

Епачинцева признали виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства человека, группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии) и назначили ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.