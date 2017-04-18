Фото: vse42.ru
23-летнего жителя Бердска Ивана Епачинцева признали виновным в экстремизме. Об этом сообщают "Новосибирские новости" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по области.
По данным ведомства, молодой человек с августа 2015 по май 2016 года публиковал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" аудио и видео экстремистского характера. При этом с июля по ноябрь минувшего года Епачинцев оставлял на страницах других пользователей экстремистские комментарии, добавили следователи.
Молодой человек признал свою вину, его дело было рассмотрено в особом порядке.
Епачинцева признали виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства человека, группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии) и назначили ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Комментарии
Водители выступили с акцией протеста против системы «Платон» в Новосибирске 15 апреля в связи с повышением тарифов для большегрузов за проезд по федеральным трассам. Теперь оплата составляет 1,91 рубль за километр. Водителям грузовиков предлагают платить на 25% больше, чем было. Митинги и пикеты проходят по всей России. Только в Новосибирске акция собрала более сотни предпринимателей и водителей.
к успеху идет, теперь можно просить политического убежища
Туда-же! Ну и пусть стоят,бастуют,их нишу займут легальные перевозчики,а дети этих фурщиков будут сосать марковку! Хе,хе,хе!
Тфю! Сотка отбросов на третий по численности населения город в России!
Рубанок, ты не забывай, что за платон будут платить не дальнобойщики, а обычные покупатели в магазинах и ты в том числе!!!
Вася,а покукупая любой товар, хоть в магните иле холидее,или в вашей машке,ты НДС не платишь? Какая хрен разница за счет Платона или НДС,будут сроить и ремонтировать федеральные дороги? Деньги из воздуха,Василий не возникают,каг-то таг!