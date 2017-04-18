Фото: nashgorod.ru
Продажу алкогольной продукции традиционно ограничат в Барнауле в День Победы, проинформировали в городской администрации.
Соответствующее распоряжение подписал сити-менеджер Сергей Дугин. Согласно документу, руководству предприятий, осуществляющих торговлю, рекомендуют 9 мая не заниматься реализацией алкоголя в период с 09:00 до 21:00.
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"Ограничение вводится в целях обеспечения общественного порядка в местах массового нахождения людей при проведении праздничных мероприятий", — уточняют в мэрии.
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Напомним, что подобного рода ограничения в краевой столице вводятся также на другие общегородские праздники.
Комментарии
Ватники будут разочарованы.
заранее запасуться!
за что деды ваевале?
18.04.2017 11:58 - гость - Суда по твоему комментарию, твоя семья не давала тебе бухать день, что бы ты этот коммент от их имени опубликовал, ведь они не просто разочарованы, а скорбят в связи с таким решением!
Доколе Победу насухую ?!
Праздновать Победу и бухать-две большые разницы,которые кастрюлеголовые гейропейсы пытаються объединить в одну!
Правильно, российская нация любит пить. А ещё стрелять, по этому и оружие самообороны им продавать нельзя. А машины нацгвардии нужно оборудовать 80-мм пусковыми установками нелетального действия для защиты правопорядка.
чтобы знали своё место
"За Победу мы б по полной осушили, За друзей добавили б ещё..."