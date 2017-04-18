Фото: nashgorod.ru

Продажу алкогольной продукции традиционно ограничат в Барнауле в День Победы, проинформировали в городской администрации.

Соответствующее распоряжение подписал сити-менеджер Сергей Дугин. Согласно документу, руководству предприятий, осуществляющих торговлю, рекомендуют 9 мая не заниматься реализацией алкоголя в период с 09:00 до 21:00.

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"Ограничение вводится в целях обеспечения общественного порядка в местах массового нахождения людей при проведении праздничных мероприятий", — уточняют в мэрии.

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Напомним, что подобного рода ограничения в краевой столице вводятся также на другие общегородские праздники.