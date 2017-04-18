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Алтайский край занял восьмое место в рейтинге популярнейших гастрономических направлений в России. Его составило аналитическое агентство "ТурСтат", пишет канал "360".

Также в медиарейтинг вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, занявшие три первых строчки соответственно, а также Казань, Владимирская, Новгородская, Тульская, Тверская и Калининградская области и не только.

По данным агентства, в РФ чаще всего покупают одно-двухдневные гастрономические туры выходного дня, а также поездки на фестивали за несколько тысяч рублей.

Медиарейтинг также помог узнать, что гастрономический туризм быстрее всего растет во внутреннем туризме.

Уточняется, что в текущем году на Алтае можно посетить такие мероприятия, как фестиваль напитков "АлтайФест" (комплекс "Сибирское подворье" вблизи Белокурихи, 23 и 24 июня) и фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!" (село Гуселетово, Романовский район, 29 июля) и праздник "Сырная деревня" (село Куяган, Алтайский район, 5 августа).