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Алтайский государственный университет вошел в список из 22 высших учебных заведений, победивших во второй волне конкурса опорных вузов.

Как передает ТАСС, перечень университетов-победителей опубликовало федеральное Министерство образования и науки. По итогам отбора были созданы две группы вузов. В первую вошли университеты, которые получат федеральное финансирование для реализации программы своего развития.

Еще 14 вузов будут материально поддерживаться регионами, в которых расположены данные заведения профессионального образования.

Алтайский государственный университет оказался во второй группе. Как отмечают в Минобрнауки, программу развития вуза поддержит регион "с учетом методической помощи и консалтинга за счет средств Министерства образования и науки".

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Говоря о новых университетах, получивших статус опорных, глава Минобрнауки Ольга Васильева отметила: "Перед каждым отобранным вузом ставятся амбициозные задачи стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал".

Напомним, что изначально в Алтайском крае на статус опорных вузов вместе с АлтГУ претендовали политех и педуниверситет.

Полный список новых опорных вузов выглядит так.

Первая группа:

Владимирский государственный университет имени Столетовых;

Мурманский арктический госуниверситет;

Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева;

Новосибирский государственный технический университет;

Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России;

Тульский государственный университет;

Череповецкий государственный университет;

Ярославский государственный университет имени Демидова.

Вторая группа: