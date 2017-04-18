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Алтайский государственный университет вошел в список из 22 высших учебных заведений, победивших во второй волне конкурса опорных вузов.
Как передает ТАСС, перечень университетов-победителей опубликовало федеральное Министерство образования и науки. По итогам отбора были созданы две группы вузов. В первую вошли университеты, которые получат федеральное финансирование для реализации программы своего развития.
Еще 14 вузов будут материально поддерживаться регионами, в которых расположены данные заведения профессионального образования.
Алтайский государственный университет оказался во второй группе. Как отмечают в Минобрнауки, программу развития вуза поддержит регион "с учетом методической помощи и консалтинга за счет средств Министерства образования и науки".
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Говоря о новых университетах, получивших статус опорных, глава Минобрнауки Ольга Васильева отметила: "Перед каждым отобранным вузом ставятся амбициозные задачи стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал".
Напомним, что изначально в Алтайском крае на статус опорных вузов вместе с АлтГУ претендовали политех и педуниверситет.
Полный список новых опорных вузов выглядит так.
Первая группа:
- Владимирский государственный университет имени Столетовых;
- Мурманский арктический госуниверситет;
- Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева;
- Новосибирский государственный технический университет;
- Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России;
- Тульский государственный университет;
- Череповецкий государственный университет;
- Ярославский государственный университет имени Демидова.
Вторая группа:
- Алтайский государственный университет;
- Белгородский государственный технологический университет имени Шухова;
- Калмыцкий государственный университет имени Городовикова;
- Кемеровский государственный университет;
- Магнитогорский государственный технический университет имени Носова;
- Марийский государственный университет;
- Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого;
- Петрозаводский государственный университет;
- Псковский государственный университет;
- Саратовский государственный технический университет имени Гагарина;
- Государственный университет Сочи;
- Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина;
- Тольяттинский государственный университет;
- Ульяновский государственный университет.
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