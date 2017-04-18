Фото: "Алтайский спорт"

Директорат Всероссийской федерации волейбола принял решение не проводить переходный турнир за два места в Суперлиге, в котором должен был принять участие барнаульский клуб "Университет", сообщает "Алтайский спорт".

Отметим, что 23-30 апреля в Москве должен был состояться переходный турнир между командами, занявшими 12-е и 13-е места в Суперлиге. В частности, между "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) и краснодарским "Динамо", а также призерами турнира в Высшей лиге "А" – барнаульским "Университетом" и пермским "Прикамьем".

Как сообщил изданию главный тренер барнаульского коллектива, который в этом сезоне сенсационно занял второе место в чемпионате, Иван Воронков, дирекция ВФВ, обзвонив всех участников турнира, пришла к выводу о нецелесообразности проведения таких соревнований в связи со сложной экономической ситуацией. Все клубы с этим решением согласились. Следующий сезон команды начнут в тех же лигах, где и играли.

"Если смотреть объективно, мы пока не готовы перейти на новый уровень. Выступление в Суперлиге обязывает участвующие в ней клубы заявить ещё одну команду в Молодёжную лигу, где играют дублирующие составы основных команд, а это такой же полноценный чемпионат с разъездами. Представляете, какие расходы. Во-вторых, у нас в Барнауле есть только один зал, который позволяет принимать соревнования такого уровня, мы делим его с "АлтайБаскетом". Если мы ставим цель в будущем попасть в Суперлигу, то надо вначале подготовить какую-то платформу для этого. Нынешний успех в какой-то мере для нас самих стал неожиданным. По крайней мере, на начальном этапе. Постараемся в следующем сезоне доказать, что он не был случайным", — приводит издание слова главного тренера барнаульского клуба.

При этом Иван Воронков отметил, что большинство волейболистов, которые в этом сезоне помогли выиграть команде серебро чемпионата, видят свое будущее в "Университете" в следующем сезоне. Кроме того, клуб намерен пригласить в команду ребят, которые играли за "студентов" в разные годы, а теперь выступают на более высоком уровне в Суперлиге.

Отметим, что этой весной "Университет" предстанет перед своими болельщиками как минимум ещё один раз. В спорткомплексе "Победа" планируется провести матч "Университет" – "Звёзды алтайского волейбола".