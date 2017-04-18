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Американский президент Дональд Трамп поздравил по телефону турецкого коллегу Реджепа Эрдогана с победой на конституционном референдуме. Кроме этого, лидеры заявили о необходимости привлечения главы Сирии к ответственности после инцидента с химоружием в Идлибе, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что воскресный референдум в Турции о переходе с парламентской на президентскую форму правления завершился победой его сторонников с 51,2% голосов. О звонке президента США с поздравлениями ранее сообщило агентство Anadolu. Между тем госдеп Штатов отмечал обеспокоенность наблюдателей референдума.

В сообщении Белого дома говорится, что Трамп поздравил Эрдогана с недавней победой на референдуме и обсудил действия Штатов в ответ на применение сирийским режимом химоружия 4 апреля.

Глава США поблагодарил турецкого коллегу "за поддержку этой акции со стороны Штатов, лидеры согласились с важностью привлечения президента Сирии Башара Асада к ответственности, подчеркивается в пресс-релизе.

Кроме этого, лидеры двух стран обсудили вопросы противодействия террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) и сотрудничество против "всех групп, которые используют терроризм для достижения своих целей".

Напомним, сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 погибших в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником она назвала войска правительства Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на террористов.

США в ответ нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля.