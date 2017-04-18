Пентагон по приказу президента США Дональда Трампа приступил к оценке ядерного потенциала страны, сообщает "Российская газета" со ссылкой на издание The Hill.

Проверку в понедельник, 17 апреля, Пентагону поручил начать американский министр обороны Джеймс Мэттис. Курировать процесс будут замминистра обороны, а также зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов США.

В Пентагоне отметили, что им предстоит "пересмотреть оценку угроз, которые исходят от конкурентов Америки в ядерной сфере". И в первую очередь внимание будет обращено на Россию, Китай, Северную Корею и Иран, "чтобы убедиться, что представляют из себя эти угрозы".

Соответствующую проверку Трамп приказал провести еще в январе. Тогда эту цель он объяснил необходимостью "гарантировать, что ядерный сдерживающий фактор Соединенных Штатов является современным, надежным, гибким", а также "соответствующим образом приспособлен для предотвращения угроз ХХI века".

Оценка ядерного потенциала завершится до конца года, после чего Трампу будет представлен окончательный отчет. Последний раз такую проверку американские военные производили семь лет назад, в 2010 году.

Ранее заместитель постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рён заявил о том, что ядерная война может начаться в любой момент из-за злоупотребления США своими полномочиями. О "конце эры стратегического терпения" в отношении Северной Кореи сообщал и вице-президент США Майкл Пенс, подчеркивая, что против Пхеньяна могут быть применены любые меры. Подобные заявления американского политика стали ответом на совершенную КНДР попытку пуска ракеты в сторону Южной Кореи, о которой 16 апреля заявили в Сеуле. Эту информацию подтвердило тихоокеанское командование Вооруженных сил США.