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Частный жилой дом загорелся ранним утром во вторник, 18 апреля, в Барнауле, сообщили в региональном главке МЧС России.

Данные о пожаре поступили в 04:59. В 05:20 пожар был локализован, а в 05:28 — ликвидирован.

"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 26 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 18 человек личного состава и 7 единиц техники", — уточняют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.