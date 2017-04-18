Более 250 жителей Рубцовска, где из-за поводка объявлен режим ЧС, обратились в партию ЛДПР. Алтайские "жириновцы" просят пригласить на сессию АКЗС главу администрации подтопленного города. Подробности сообщает пресс-служба партии.

"Фракция ЛДПР обратилась к председателю АКЗС Александру Романенко с просьбой пригласить на апрельскую сессию парламента главу администрации Рубцовска Дмитрия Фельдмана и начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Игоря Лисина для доклада о противопаводковых мерах – принятых и запланированных", — сообщили в партии.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , с 14 апреля в Рубцовске введен режим ЧС из-за подтопления жилых домов.

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В городе, по данным на утро 17 апреля, подтоплено 144 жилых дома (вода выше уровня пола). Силами 25 бригад коммунальных служб и аэромобильной группировки МЧС откачано 109130 куб. м воды. Готово пять пунктов временного размещения общей вместимостью 1275 человек.