Более 250 жителей Рубцовска, где из-за поводка объявлен режим ЧС, обратились в партию ЛДПР. Алтайские "жириновцы" просят пригласить на сессию АКЗС главу администрации подтопленного города. Подробности сообщает пресс-служба партии.
"Фракция ЛДПР обратилась к председателю АКЗС Александру Романенко с просьбой пригласить на апрельскую сессию парламента главу администрации Рубцовска Дмитрия Фельдмана и начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Игоря Лисина для доклада о противопаводковых мерах – принятых и запланированных", — сообщили в партии.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , с 14 апреля в Рубцовске введен режим ЧС из-за подтопления жилых домов.
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В городе, по данным на утро 17 апреля, подтоплено 144 жилых дома (вода выше уровня пола). Силами 25 бригад коммунальных служб и аэромобильной группировки МЧС откачано 109130 куб. м воды. Готово пять пунктов временного размещения общей вместимостью 1275 человек.
Комментарии
Эт чё, типа, надо паводок запретить? Так с этим вопросом в горсдуру. Они спецы по таким делам.
"главу администрации Рубцовска Дмитрия Фельдмана и начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Игоря Лисина для доклада" Зачем, поселить из в районе затопления и проблема решена. Почему свегда раньше была вода и тепло в городе, все начальство жило в городе. С утра ЖКХ получало сразу если руководитель города или края был без воды. В чем проблема?
13.34! Проблема вся в том,что мы живем в рашке!
18.04.2017 13:26 - гость Точно! Люди совсем берега потеряли