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Курс доллара на торгах Московской биржи опустился на 38 копеек по отношению к закрытию предыдущих торгов, достигнув отметки 55,98 рубля. Отмечается, что доллар стал стоить меньше 56 рублей впервые с 5 апреля текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Курс евро на бирже снизился на 20 копеек, до 59,63 рубля. При этом во время торговой сессии курс евро тестировал минимальные значения лета 2015 года, опускаясь до 59,53 рубля.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,27%, до 55,74 доллара за баррель.
"Интерфакс" добавляет, что рубль укрепился к доллару и евро из-за начавшегося налогового периода, а также на фоне отсутствия в понедельник торгов на европейских биржах из-за продолжающихся пасхальных выходных.
Комментарии
И что-то не слышно Массажа мозга, Гонца из Пензы, Пионера и прочих личностей, обещавших к началу этого года доллар по 150 рублей.
Россия встала с колен , но руки ещё на асфальте
уже выше опять, долго ждали с новостью
Число субъектов РФ, где наблюдались признаки восстановления экономики, сократилось втрое — лишь 14 регионов из 85 зафиксировали расширение экономической активности в феврале, сообщает Finanz.
Больше половины (46 субъектов или 56%) оказались в зоне устойчивой рецессии, которая продолжается три последних месяца без остановок, а в каждом четвертом сокращаются все без исключения сектора экономики. Такие данные приводит Высшая школа экономики (ВШЭ) очередных «Комментариях о государстве и бизнесе».
Спад экономики и постепенное сворачивание поддержки из федерального центра грозят регионам бюджетным кризисом — к 2018 году каждый четвертый российский регион может оказаться на грани дефолта.
После скачка курса рубля в 2014 году более чем в 2 раза колебания на 10-15% уже никто не замечает. Народу по фиг и цена нефти и курс бакса, народ видит только повышение цен на продовольствие, жкх, лекарство, образование, цены на бензин. Взаимосвязи жизни простых граждан и стоимости валюты народ не видит, да и сама власть не понимает эту взаимосвязь. Власть установила величину бюджета и величину скрытых денег от народа в офшорах, а также учитывает в этой связи увеличение поступлений бабла в свои закрома, а остальное куда "кривая" выведет. Экономика живёт без планов развития и так будет, потому, что никто не знает куда развиваться и что развивать.
Инфляция и безработица падают, промышленность — растет
Российская экономика после «довольно сложных сценариев» выходит на позитивный. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным.
«Наша экономика вошла в стадию роста, Мы наблюдали это и в конце прошлого года, и в начале этого года наблюдаем», - отметил премьер-министр. По его словам, по итогам 2016 года рост промышленности составил 1,3 процента.
Одновременно с этим Медведев отметил, что наблюдается тенденция роста несырьевых доходов бюджета — в частности, в прошлом году они составили 64 процента от общих доходов казны.
Глава правительства указал и низкую инфляцию — пять процентов по итогам прошлого года, что, по его словам, является «беспрецедентным за всю современную историю Российской Федерации».
Также Медведев рассказал, что в 2017 году кабинет министров рассчитывает на снижение уровня безработицы до 5 процентов от экономически активного населения. В прошлом году этот уровень составлял 5,5 процента.
При этом премьер-министр отметил, что в европейских государствах безработица среди трудоспособного населения составляет десять процентов и больше
Калибр Моисеевич Алмазов, твои копипасты тут никому не интересны.
Лучше расскажи, почему уже полтора года твои прогнозы со стоимостью доллара не сбываются.