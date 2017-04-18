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Курс доллара на торгах Московской биржи опустился на 38 копеек по отношению к закрытию предыдущих торгов, достигнув отметки 55,98 рубля. Отмечается, что доллар стал стоить меньше 56 рублей впервые с 5 апреля текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Курс евро на бирже снизился на 20 копеек, до 59,63 рубля. При этом во время торговой сессии курс евро тестировал минимальные значения лета 2015 года, опускаясь до 59,53 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,27%, до 55,74 доллара за баррель.

"Интерфакс" добавляет, что рубль укрепился к доллару и евро из-за начавшегося налогового периода, а также на фоне отсутствия в понедельник торгов на европейских биржах из-за продолжающихся пасхальных выходных.