Километровый астероид 2014 JO25 в ночь со среды на четверг сблизится с Землей на максимально близкое расстояние за последние 400 лет, сообщает РИА "Новости " со ссылкой на онлайн-обсерваторию Slooh.

Астероид пролетит на расстоянии в 4,6 дистанций между Луной и Землей (1,77 миллиона километров) от поверхности нашей планеты. Случится это примерно в 2 часа ночи по Москве.

Что за астероид несется к Земле и пора ли обращаться за помощью к Брюсу Уиллису? Рядом с нашей планетой продолжают пролетать космические объекты 5172 5 Как отмечают астрономы, он будет двигаться с рекордно высокой скоростью для астероида – около 33 метров в секунду. В момент сближения с Землей 2014 JO25 будет хорошо виден для наблюдателей на Земле даже в самые небольшие телескопы за счет своей блестящей поверхности.

"Сближение "Скалы" с Землей не будет опасным для нашей планеты, так как она пролетит на безопасном расстоянии от ее атмосферы. Размеры, близость и скорость движения этого астероида в очередной раз напоминают нам о том, какие разрушения могут нести такие "обломки" космического мусора, пролетающие мимо Земли каждый день", — отметили в обсерватории.

Данный астероид был открыт в 2014 году, его диаметр может составлять от 640 метров до 1,5 километра. Он входит в каталог PHA (Potentially hazardous asteroids) – перечень объектов, потенциально опасных для жизни на Земле. Чтобы попасть в PHA, небесное тело должно приближаться к нашей планете на расстояние не менее восьми миллионов километров и быть достаточно большим, чтобы не разрушиться при прохождении сквозь атмосферу и вызвать катастрофу регионального масштаба.

Предыдущий пролет объекта такого класса состоялся 13 лет назад, когда астероид 4179 Тутатис пролетел примерно на таком же расстоянии от Земли. Следующее "свидание" Земли и крупного астероида произойдет в августе 2027 года, когда мимо нашей планеты пролетит астероид 1999 AN10 диаметром 1800 метров и массой 2,9 триллиона килограммов.