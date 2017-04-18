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Ребенка, которого забрал из детского сада его отец, вернули матери в Барнауле, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Напомним, что мужчина забрал мальчика в ноябре 2016 года и отказывался возвращать матери. "Первоначальная реакция отца была категоричной – мужчина различными способами, используя третьих лиц, скрывал сына. Таким образом, судебными приставами-исполнителями было вынесено постановление о розыске ребенка", — отмечают в ФССП.

Затем приставы путем переговоров с отцом мальчика убедили его вернуть сына бывшей жене.

Передача ребенка состоялась в присутствии представителей органов опеки и попечительства, а также при участии группы быстрого реагирования.