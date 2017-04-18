Фото: 34.rodina.news
Ребенка, которого забрал из детского сада его отец, вернули матери в Барнауле, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.
Напомним, что мужчина забрал мальчика в ноябре 2016 года и отказывался возвращать матери. "Первоначальная реакция отца была категоричной – мужчина различными способами, используя третьих лиц, скрывал сына. Таким образом, судебными приставами-исполнителями было вынесено постановление о розыске ребенка", — отмечают в ФССП.
Затем приставы путем переговоров с отцом мальчика убедили его вернуть сына бывшей жене.
Передача ребенка состоялась в присутствии представителей органов опеки и попечительства, а также при участии группы быстрого реагирования.
Комментарии
Вот так бы от матери отцу передавали!!! И на каком основании передали? Про решение суда ничего не сказано!
Губу закатай. Не в патриархальном государстве живешь. Все для бап.
В том то и дело, и нечего писать, что не показывал матери ребенка, таких баб по всей стране тысячи, че-то про них не пишут!