Фото: vk.com
Видео с орангутаном Бату, который спрятался от людей и непогоды под теплым одеялом, появилось в группе Новосибирского зоопарка во "ВКонтакте".
Уточняется, что накануне спонсоры обезьяны привезли ей лакомства и теплое покрывало. Бату раскрыл подарок и закутался в него с головой.
В зоопарке отметили, что обезьяна, как человек, "чувствует, что весна не спешит, и скрывается от еще прохладной апрельской погоды под пледом". Уютно закутавшись в одеяле, Бату сможет погрызть свежие фрукты, добавили в зоосаде, задав подписчикам вопрос: "Узнаёте своё сегодняшнее настроение?"
"Новосибирские новости" отмечают, что в этот день в городе сильно похолодало и местами прошел снег.
Комментарии
Так это Елена Иссымбаева перед прыжком.
Блин прелесть какая! Как он аккуратно все делает, плед раскрыл, овощи берет!!! Прям человечек настоящий!
Дождик переждал под одеялком, да как закричит человеческим голосом: ШАНМЫРК! ШАНМЫРК! КРЫМНАШ!
Умничка!