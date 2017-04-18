Фото: vk.com

Видео с орангутаном Бату, который спрятался от людей и непогоды под теплым одеялом, появилось в группе Новосибирского зоопарка во "ВКонтакте".

Уточняется, что накануне спонсоры обезьяны привезли ей лакомства и теплое покрывало. Бату раскрыл подарок и закутался в него с головой.

В зоопарке отметили, что обезьяна, как человек, "чувствует, что весна не спешит, и скрывается от еще прохладной апрельской погоды под пледом". Уютно закутавшись в одеяле, Бату сможет погрызть свежие фрукты, добавили в зоосаде, задав подписчикам вопрос: "Узнаёте своё сегодняшнее настроение?"

"Новосибирские новости" отмечают, что в этот день в городе сильно похолодало и местами прошел снег.