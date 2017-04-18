Празднование Водяного фестиваля Тинджан в Мьянме закончилось сотнями уголовных дел и смертью 285 человек, которые погибли в ходе различных ЧП по всей стране, сообщает Life со ссылкой на агентство Синьхуа.

Тинджан, знаменующий наступление нового года, отмечался в Мьянме четыре дня. За это время в стране было зарегистрировано порядка 1200 уголовных дел — это убийства, насилие, воровство, ДТП и употребление наркотиков.

Как правило, Тинджан приходится на середину апреля и является неотъемлемой частью буддийской традиции Мьянмы. Праздник отмечается, когда Солнце из созвездия Рыб переходит в созвездие Овна.